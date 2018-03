Courtois admite falha contra Messi: ‘Demorei a fechar as pernas’

Não bastasse a tristeza pela eliminação da Liga dos Campeões, o goleiro Thibaut Courtois, do Chelsea, ainda teve de aguentar piadas e carregar o peso de ter falhado na derrota por 3 a 0 para o Barcelona, no Camp Nou, na tarde da última quarta-feira. O jogador belga levou dois gols por entre as pernas em chutes do craque Lionel Messi – que chegou a 100 gols na Champions –, e assumiu sua responsabilidade.

“Erros individuais nos custaram os dois jogos. No primeiro gol, eu não esperava que Lionel Messi chutasse daquele ângulo, e demorei muito a fechar minhas pernas. Foi um erro da minha parte”, afirmou o goleiro da seleção da Bélgica, considerado um dos melhores do mundo, em entrevista à emissora BT Sport.

“Já joguei com Messi várias vezes, já tomei gols assim antes. A parte mais fraca de um goleiro é entre as pernas.” Ele, porém, dividiu a culpa com seus companheiros. “Houve muitos erros de passes. Nos defendemos e jogamos bem, acertamos a trave, o que foi falta de sorte, mas erros individuais nos castigaram. Temos de ser honestos sobre isso. É irritante, tenho de ser homem, não posso esconder. Fiz boas defesas também, mas levamos quatro gols de erros nossos”

Nas redes sociais, a coincidência dos gols por entre as pernas rendeu diversos memes com Courtois. Jornais europeus também deram destaques ao lances. O Marca, de Madri, estampou uma foto com a manchete “Eurotúnel”, fazendo relação entre o vão das pernas do goleiro e passagem do Barcelona às quartas de final da Liga dos Campeões.

Lo que necesitará Courtois la próxima vez que enfrente a Lionel Messi. pic.twitter.com/6oBbYYxpQD — Invictos (@InvictosSomos) March 15, 2018