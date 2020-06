Coronavírus: reta final da Liga dos Campeões será toda realizada em Lisboa

A Uefa, federação europeia de futebol, deve confirmar ainda esta semana a alteração do local da final da Liga dos Campeões para Lisboa, em Portugal, segundo informações do jornal inglês The Times. Além da crise sanitária provocada pelo coronavírus, pesou para a entidade o desinteresse da sede original (Istambul, na Turquia) em realizar o evento com portões fechados e, portanto, sem o impacto econômico e turístico pretendido pelo país.

O periódico londrino também informou que a final da Liga Europa, antes prevista para a cidade de Gdansk, na Polônia, será transferida para Frankfurt, na Alemanha. Na edição feminina da Champions, os jogos serão transferidos para Bilbao, na Espanha. A decisão pelas novas sedes foi influenciada pelo sucesso na retomada do Campeonato Alemão, Português e Espanhol, que até o momento não tiveram recaídas relacionadas à pandemia.

Os países escolhidos pela Uefa receberão, em agosto, todos os jogos do novo formato da competição, criado em função das limitações de datas e riscos à saúde de atletas e funcionários dos clubes. A fase final das disputas será retomado como um mini-torneio, a partir das quartas de final, com os participantes isolados em regime total de concentração, como numa Copa do Mundo. A entidade também deve confirmar esta semana se os confrontos que restam serão definidos em dois jogos, como de costume, ou em partida única.

Até o momento, a final da Champions está prevista para o dia 29 de agosto, enquanto a final da Liga Europa está sendo cogitada para o dia 26. A Uefa ainda precisa decidir onde e como os clubes farão os jogos remanescentes das oitavas de final das duas competições. Na Liga dos Campeões, Manchester City x Real Madrid, Bayern de Munique x Chelsea, Juventus x Lyon e Barcelona x Napoli ainda precisam disputar os jogos de volta das oitavas.