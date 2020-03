Coronavírus: PSG x Borussia Dortmund será com portões fechados

O duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, marcado para a próxima quarta-feira 11, será disputado com portões fechados, sem a presença de público no estádio Parque dos Príncipes. A medida de prevenção contra o coronavírus foi anunciada pela prefeitura da capital francesa e pelo PSG. O clube alemão venceu o jogo de ida por 2 a 1.

Em nota oficial, o clube de Neymar disse que prestará auxílio aos torcedores que já haviam adquirido ingressos. “O clube permanece totalmente mobilizado para organizar a partida nas melhores condições possíveis. Os sócios e torcedores do PSG que compraram seus ingressos serão informados em breve dos termos e condições propostos pelo Paris Saint-Germain. O clube gostaria de agradecer a todos os torcedores por sua compreensão e apoio contínuo.”

📍 #PSGBVB Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Préfecture de police de faire jouer le match du mercredi 11 mars 2020 opposant le Paris Saint-Germain au @BVB à huis clos. 🏟️https://t.co/iDqGCLuwST Continua após a publicidade — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2020

Outro jogo desta semana da Champions, o confronto entre Atalanta e Valencia, na Espanha, também não terá torcida. Temia-se que torcedores da Atalanta, clube da regiao do Piemonte, a mais atingida pelo coronavírus na Itália, pudessem viajar infectados. A partida entre Juventus e Lyon, marcada para o dia 17 de março, também será sem público, atendendo a uma determinação do governo da Itália. A epidemia do novo coronavírus cresceu no continente nos últimos dias. Na Itália, foram registrados mais de 6.000 casos, com 366 mortes.