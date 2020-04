Coronavírus: Montillo desmente notícias sobre condição de saúde da mãe

O meio-campista Walter Montillo fez um desabafo sobre a situação de sua mãe nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, o jogador da Universidad de Chile rebateu as notícias veiculadas nesta terça-feira 14 e que dariam conta que ela estaria internada. Segundo o argentino, Marta Montillo está em isolamento e não apresenta sintomas, apesar de ter testado positivo para o coronavírus.

O jogador, que teve passagens por Cruzeiro, Santos e Botafogo, vive um drama familiar desde o início da pandemia. Primeiro, perdeu o avô Óscar, de 91 anos, vítima de um infarto – as autoridades locais confirmaram que a parada cardíaca não teve relação direta com o vírus. Na semana passada, seu pai Walter também morreu, desta vez, sim, por conta da Covid-19.

Montillo explicou na publicação que, desde a notícia da contaminação do pai com o coronavírus, a família decidiu colocar Marta em isolamento. Mesmo com as precauções, ela acabou infectada. Mas, segundo o meia argentino, não está internada ou sequer apresentou sintomas da doença.

“Não entrei em contato com nenhum jornalista desde o que aconteceu com meu pai. Sobre minha mãe, ela se encontra isolada há 14 dias. Era esperado que o teste de Covid-19 fosse positivo pelo que aconteceu com meu pai. Ela está assintomática e espera um novo teste para ver se já está curada. Peço encarecidamente que a imprensa cheque as informações”, escreveu o argentino.

Walter Montillo completou 36 anos nesta terça 14. Começou sua carreira no San Lorenzo, da Argentina, e atualmente joga pela Universidad de Chile, time que o projetou para o futebol entre 2008 e 2010. No Brasil, defendeu as camisas de Cruzeiro, Santos e Botafogo e vestiu a camisa da seleção argentina em seis oportunidades.