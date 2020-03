Coronavírus impede churrasco de aniversário para Ronaldinho na prisão

Não houve festa, nem mesmo o desejado churrasco. O aniversário de 40 anos de Ronaldinho Gaúcho neste sábado 21 foi um dia como todos os outros nas últimas duas semanas. O ex-jogador brasileiro, um dos maiores craques de todos os tempos, segue preso temporariamente ao lado do irmão e empresário Roberto de Assis, na Agrupación Especializada, em Assunção, no Paraguai. Ambos são acusados de terem utilizado documentos falsos para entrar no país e tiveram seus três pedidos de anulação da pena negados.

Em contato com VEJA neste sábado, o diretor da prisão, Blas Vera, disse que não houve nenhuma celebração especial para Ronaldinho. Devido às precauções em relação à pandemia de coronavírus, não houve visitas ao local e os planos iniciais dos detentos de realizar um churrasco tiveram de ser abortados. Apenas os advogados do jogador, que diariamente levam comida a Ronaldinho e Assis, puderam entrar.

“Os dias de Ronaldinho são quase sempre iguais. Acorda pela manhã, fica no pátio com os outros 25 detentos. Depois almoça, descansa, e por volta das 15h eles jogam futebol, para depois voltar a descansar”, contou Blas Vera. Na semana passada, o ídolo do Barcelona e da seleção brasileira participou de um campeonato interno entre os detentos. Foi artilheiro e campeão.

O surto de Covid-19 atrasou as investigações e a tendência é que Ronaldinho siga preso por ao menos algumas semanas, já que a conclusão da perícia dos celulares dos envolvidos deve demorar. A polícia paraguaia ainda busca Dalia López, a empresária paraguaia suspeita de intermediar a produção dos documentos falsos e de liderar um esquema de lavagem de dinheiro, que está foragida.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, ex-colegas como Ronaldo, Romário e Puyol parabenizaram Ronaldinho por seu aniversário.