Coronavírus: Goleiro Rustu, ídolo na Turquia, não está em estado grave

Em tempos de coronavírus, com eventos paralisados e menos assuntos “quentes”, outro mal que costuma se alastrar é o da desinformação. O ex-goleiro Rustu Recber, um dos destaques da seleção turca na Copa de 2002 e com breve passagem pelo Barcelona, foi uma das vítimas de notícias, no mínimo, sensacionalistas. O ex-jogador de 46 anos contraiu a Covid-19, mas ao contrário do que informaram diversos grandes jornais europeus, não está em “estado crítico”.

“Rustu está com o vírus, mas está em quarentena na própria casa”, revelou a PLACAR o ex-jogador brasileiro Alex, que foi companheiro de Rustu no Fenerbahce, clube de Istambul do ambos são ídolos. “Ele esteve no hospital, mas agora já está em casa”, completou Alex, que mantém contato com o goleiro, espantando rumores que, aparentemente, nasceram da imprensa espanhola.

O diário espanhol Marca noticiou nesta terça-feira, 31, que “o estado de saúde de Rustu piorou nas últimas horas, segundo apontam da Turquia”, sem citar nenhuma fonte ou publicação. Em seguida, jornais turcos, como o Miliiyet, reproduziram a informação, dando créditos para o Marca. Rapidamente, a notícia se espalhou por portais de todo o mundo, cada um creditando um diário diferente.

Na Turquia, a esposa de Rustu, Isil, foi criticada por ter violado as regras de quarentena impostas no país ao retornar de uma viagem aos Estados Unidos, sem manter um confinamento de 14 dias. Há dois dias, quando Rustu ainda estava no hospital, ela fez um desabafo nas redes sociais.

“Meu único pedido é que as pessoas sejam um pouco mais conscientes e respeitosas no processo. Nos exames que fizemos, eu, minha filha e meu filho testamos negativos e apenas meu marido testou positivo. Por esse motivo, estamos em casa e não temos permissão de vê-lo no hospital. De fato, a coisa mais difícil é não estar com ele. Mas confiamos em Allah e nos médicos turcos e esperamos que isso passe também”, escreveu Isil.

Rustu é considerado uma lenda do futebol turco. É o recordista de jogos pela seleção, com 120 participações, e foi eleito o segundo melhor goleiro da Copa de 2002, atrás apenas do alemão Oliver Kahn. Na ocasião, Rustu se destacou nas partidas contra o Brasil, na primeira fase e na semifinal, e terminou com a medalha de bronze, vencendo a anfitriã Coreia do Sul na decisão de terceiro e quarto lugar.