Coronavírus: diagnóstico definitivo de Jorge Jesus sairá até quinta-feira

O português Jorge Jesus passou por um novo teste do coronavírus na manhã desta terça-feira 17. O técnico do Flamengo atendeu a uma recomendação do laboratório responsável pelo primeiro exame e realizou uma nova coleta para obter um diagnóstico definitivo – os dois primeiros testes apontaram resultado “positivo fraco”. O novo exame ficará pronto entre quarta e quinta-feira desta semana.

O torcedor do Flamengo se assustou nesta segunda-feira 16 com a informação, divulgada pelo próprio Jesus, de que o treinador teria testado positivo para a Covid-19. Apesar do resultado ter sido “inconclusivo” de acordo com o clube, o português se manifestou através de um vídeo nas redes sociais, confirmando que foi infectado pelo novo vírus.

O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para o Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça (17). O resultado sairá entre 24h e 48h. #ForçaMister — Flamengo (from 🏠) (@Flamengo) March 17, 2020

Nesta terça também foi divulgada a quarentena voluntária do apresentador do canais Fox Sports Benjamin Back, que jantou com Jorge Jesus no final de semana. A medida foi adotada por precaução e Back não realizou o teste para saber se está infectado porque ainda não apresentou nenhum sintoma da doença.

Matuidi está com a Covid-19

Campeão mundial em 2018 com a seleção francesa, o volante Blaise Matuidi, da Juventus, testou positivo para o novo coronavírus nesta terça-feira 17. O jogador é o segundo atleta do clube italiano a ser vítima da doença. Há seis dias, o zagueiro italiano Daniele Rugani foi o primeiro jogador de futebol de renome a ser diagnosticado com o vírus.