Coronavírus: como a NBA conseguirá realizar jogos em meio à pandemia

O Conselho de Administração da liga americana de basquete, a NBA, aprovou nesta quinta-feira 4 um novo formato para a disputa, visando a conclusão a atual temporada, depois de quase três meses de paralisação provocada pela pandemia de coronavírus. O retorno ainda precisa de alguns ajustes, mas os primeiros jogos estão previstos para o dia 31 de julho, com apenas 22 dos 30 times hospedados em um resort da Disney, em Orlando, no estado da Flórida.

Com a aprovação de quando e onde se dará a volta, a direção da liga discutirá os detalhes com as franquias e a Associação de Jogadores sobre como será o retorno. A NBA ainda trabalha junto de autoridades de saúde do governo, médicos e infectologistas para apresentar um protocolo detalhado de segurança e saúde nas próximas semanas.

Para completar o calendário, cada time ainda precisaria realizar cerca de 18 jogos da temporada regular, fora a disputa dos playoffs. A NBA, então, resolveu mudar o formato tradicional, por causa do grande número de jogos e presença de equipes que não tinham mais chances de lutar pelo título. Para isso, várias reuniões e propostas forma apresentadas, mas venceu o projeto da disputa entre os 22 times que ainda tem chances de avançar ao mata-mata.

De acordo com o novo formato, as equipes realizarão apenas mais oito jogos na temporada regular. As sete melhores estarão classificadas. O oitavo colocado de cada conferência estará classificado se tiver mais de quatro vitórias à frente do 9º. Caso a diferença seja menor, as duas equipes se enfrentarão em um mini-playoff, uma série melhor de três jogos. A fase final foi mantida no formato tradicional, com oito franquias separadas por conferência e em disputas mata-mata, cada confronto em melhor de sete partidas.

Continua após a publicidade

Os detalhes da nova tabela serão divulgados depois das reuniões com as franquias e jogadores. No momento, a previsão de retorno é para o dia 31 de julho e o Draft da NBA, onde os melhores universitários são selecionados, será realizado no dia 15 de outubro.

Confira as equipes classificadas para a retomada:

Conferência Leste:

1º – Milwaukee Bucks

2º – Toronto Raptors

3º – Boston Celtics

4º – Miami Heat

5º – Indiana Pacers

6º – Philadelphia 76ers

7º – Brooklyn Nets

8º – Orlando Magic

9º – Washington Wizards

Conferência Oeste:

1º – Los Angeles Lakers

2º – Los Angeles Clippers

3º – Denver Nuggets

4º – Utah Jazz

5º – Oklahoma City Thunder

6º – Houston Rockets

7º – Dallas Mavericks

8º – Memphis Grizzlies

9º – Portland Trail Blazers

10º – New Orleans Pelicans

11º – Sacramento Kings

12º – San Antonio Spurs

13º – Phoenix Suns