Coronavírus: clássico entre Juventus e Inter é cancelado na Itália

A 26ª rodada do Campeonato Italiano teve quatro jogos cancelados pelos organizadores do torneio. Um dos jogos mais esperados, o clássico entre a líder Juventus e a Inter de Milão, que seria realizado na cidade de Turim foi reagendado para 13 de maio. O motivo para o cancelamento é o surto do novo coronavírus, que já acometeu ao menos 655 pessoas na Itália.

O confronto colocaria dois dos maiores artilheiros da competição frente a frente: Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. O português já fez 21 gols em 21 jogos na atual edição do Campeonato Italiano, enquanto o belga tem 17 em 24 partidas. Os dois só estão atrás de Ciro Immobile, da sensação da temporada Lazio. O italiano fez 27 gols em 25 jogos pela vice-líder, que tem um ponto a menos do que a Juventus.

As outras partidas que foram canceladas são Milan x Genoa, Udinese x Fiorentina, Parma x Spal e Sassuolo x Brescia. Todos esses jogos serão realizados próximo do fim da temporada. Assim, o campeonato durará uma semana a mais. Uma das opções, que foi descartada, era realizar as partidas com portões fechados.

O risco, contudo, é que a extensão da temporada atrapalhe a preparação de algumas seleções para a disputa da Eurocopa. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é o principal nome da campeã Portugal, enquanto que Immobile é o astro da seleção italiana. O torneio terá início em 12 de junho, menos de um mês após o término do campeonato. Diferentemente de outras edições, a Euro 2020 será disputada em 12 países diferentes, e não mais em um único país-sede.