Coronavírus: Campeonato Português será retomado em junho

A direção do Campeonato Português informou nesta terça-feira 12 que a competição será retomada a partir do dia 4 de junho. A competição nacional estava paralisada há mais de dois meses, em razão da pandemia de coronavírus, e precisará cumprir um rigoroso protocolo de saúde e segurança para a volta dos jogos.

Tabela completa de jogos do Campeonato Português

“Por forma a garantir que são rigorosamente vistoriados os estádios e realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na respetiva organização, está apontada a data de 4 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25ª jornada da Liga NOS”, comunicou a direção do campeonato, em nota.

A liga de Portugal será a segunda mais importante ser retomada na Europa, visto que o Campeonato Alemão terá jogos já no próximo sábado. A decisão da volta do futebol em Portugal foi feita em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS), entidade equivalente ao ministério no Brasil, que exigirá o cumprimento de normas de saúde e segurança, bem como será feito na Alemanha.

Continua após a publicidade

Segundo o comunicado da liga, o objetivo da volta do futebol é servir de modelo para a retomada de outras atividades econômicas no país, utilizando o campeonato como ‘um exemplo das boas práticas que esta pandemia nos impõe’. Portugal teve mais de 27 000 casos confirmados e 1 163 mortes por coronavírus, números que possibilitam a reabertura gradual de atividades no país.

O Campeonato Português será retomado a partir da 25ª rodada. O Porto lidera o campeonato com 60 pontos e rivaliza com o Benfica, que ocupa a segunda colocação e tem 59 pontos – ambos na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Braga, Sporting, Rio Ave, Vitória de Guimarães e Famalicão lutam por três vagas para a Liga Europa. Na zona de rebaixamento, Portimonense e Desportivo Aves tentam se manter na primeira divisão.