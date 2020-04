Coronavírus: Bayern “fura” quarentena e volta aos treinos

O Bayern de Munique “furou” a quarentena nesta segunda-feira 6 e retomou a rotina de treinos na Alemanha. A equipe, no entanto, precisou fazer um plano especial de atividades, em sessões com apenas cinco jogadores em campo. Os exercícios com bola não exigiam contato físico. Borussia Mönchengladbach e o Wolfsburg também retornaram aos trabalhos em campo de forma semelhante.

“Foi, certamente, uma sensação muito incomum realizar uma sessão de treinamento em pequenos grupos, mas também foi bom ver os meninos pessoalmente novamente. Sou grato ao clube e a todos os funcionários por nos darem essa oportunidade nesses tempos difíceis”, disse o goleiro e capitão Manuel Neuer.

O Campeonato Alemão está suspenso até o dia 31 de abril, mas o prazo pode aumentar dependendo da duração da quarentena no país. O clube da Baviera tentou manter seus jogadores com bom condicionamento disponibilizando vídeos de exercícios para fazer em casa, enquanto traçava um plano de retorno aos treinamentos técnicos, iniciado nesta terça. Os jogadores fizeram alongamentos, corridas leves no campo, além de exercícios de pontaria nos chutes e passes.