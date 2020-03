Coronavírus: Atlético-MG anuncia redução de 25% dos salários

Com os campeonatos paralisados, o Atlético Mineiro anunciou na noite de domingo, 29, que irá aplicar uma redução de 25% no salário de seus funcionários enquanto durar a pandemia de coronavírus. Os jogadores, os membros da comissão técnica e os dirigentes remunerados serão afetados.

Por meio de nota oficial, o clube afirmou que a medida foi adotada por causa do estado de calamidade pública decretado pela presidência da República e pela redução drástica das receitas do Galo mineiro. A medida não afetará os funcionários e colabores do Atlético com vencimentos de até 5.000 reais por mês.

Assim como outros clubes da primeira e da segunda divisão nacional, o Atlético dará férias coletivas de 20 dias para os jogadores e a comissão técnica a partir desta terça-feira, 1º de abril. O clube poderá estender o período por mais 10 dias, a depender da definição sobre o restante do calendário do futebol brasileiro.