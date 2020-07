Coroa retomada: Real Madrid é campeão espanhol e já mira nova dinastia

O rei está de volta. O Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 1 nesta quinta-feira 16, no estádio Alfredo Di Stéfano, e sagrou-se campeão do Campeonato Espanhol pela 34ª vez. O título tem forte sotaque francês: o atacante Karim Benzema marcou os dois gols que garantiram o título ao time dirigido por Zinedine Zidane com uma rodada de antecedência. Vicente Iborra descontou. Mesmo sem torcedores nas arquibancadas – o time está mandando os jogos em seu centro de treinamento, enquanto reforma o Santiago Bernabéu durante a pandemia de coronavírus –, os atletas celebraram efusivamente o momento que pode marcar um recomeço do clube mais vitorioso do planeta.

O clube merengue dominou a última década na Europa, com quatro títulos da Liga dos Campeões (três deles de maneira consecutiva), mas não obteve o mesmo sucesso em solo nacional. Desde 2010, o Real Madrid viu seu arquirrival Barcelona vencer sete edições do Campeonato Espanhol, contra apenas dois títulos do Real, ainda sob a liderança de Cristiano Ronaldo, e um do Atlético de Madri.

O título de 2020 veio em um momento de turbulência no Barcelona e após um longo e duro período de adaptação do Real Madrid desde a saída de Cristiano para a Juventus e de Zinedine Zidane, em 2018. De lá para cá, Julen Lopetegui e Santiago Solari tiveram passagens frustradas no comando da equipe, que precisou novamente recorrer ao ídolo francês em 2019. E ‘Zizou’ não decepcionou.

Sempre em tom discreto e apaziguador, Zidane foi mais uma vez brilhante e adicionou mais um título à sua invejável sala de troféus. São dez taças em uma carreira de somente cinco anos, entre eles o tricampeonato da Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e agora duas edições de La Liga. Nos tempos de jogador, ainda faturou mais uma Champions e um Espanhol.

Continua após a publicidade

Mescla entre veteranos e jovens talentos

A campanha vitoriosa teve como protagonistas alguns velhos ídolos do clube: aos 32 anos, Benzema deixou de ser um coadjuvante de luxo para Cristiano e foi o grande líder do time, com 21 gols e oito assistências. O zagueiro e capitão Sergio Ramos, autor de nada menos que 10 gols na temporada, foi outra peça-chave aos 34 anos, mesma idade de Luka Modric, que nesta quinta-feira reviveu seus grandes momentos com uma bonita assistência para o primeiro gol de Benzema.

O título de 2020 ainda marca o início de uma promissora carreira de dois atacantes brasileiros: Vinicius Jr. e Rodrygo, de apenas 20 e 19 anos, respectivamente. A dupla passou por altos e baixos durante a temporada, mas terminaram com moral – e até mesmo melhor que o belga Eden Hazard, contratado a peso de ouro para ser o dono da posição. Extremamente elogiados pela imprensa local, os atacantes são boa notícia para o futuro – inclusive da seleção brasileira.

Um dos pontos mais positivos da segunda passagem de Zidane, inclusive, tem sido a fácil transição dos jovens talentos do Real Madrid, mesclando escalações e dando tempo de jogo crucial para eles. Além de Vinicius e Rodrygo, o francês também dá oportunidades constantemente ao lateral-esquerdo Ferland Mendy (25 anos), ao zagueiro brasileiro Éder Militão (22) e ao volante uruguaio Federico Valverde (21). O Real também poderá contar com dois meias promissores que estão emprestados: o norueguês Martin Oodegard (21), destaque da Real Sociedad, e o japonês Takefusa Kubo (19), destaque do Mallorca.

Continua após a publicidade

O investimento no futuro, com os jovens jogadores aprendendo com alguns dos melhores do mundo em suas posições (como o brasileiro Casemiro, outra peça fundamental), e o bom gerenciamento de tempo de jogo – que talvez Zidane tenha aprendido quando começou a poupar Cristiano Ronaldo em jogos menos importantes – trazem otimismo aos torcedores do Real. O ciclo vitorioso na última década tem de tudo para ter sequência, talvez até de forma mais avassaladora, já que o Barcelona ainda terá de lidar com o fim da Era Lionel Messi em um futuro não tão distante. O craque argentino completou 33 anos no mês passado.