Coritiba: Kleber consegue diminuir suspensão

O Coritiba conseguiu reduzir a pena do atacante Kleber e o jogador poderá voltar a campo na partida contra o Vitória, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última partida de suspensão será cumprida diante do Santos, neste final de semana, no Couto Pereira.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Botelho Piacente, determinou que o jogador, além de ficar de fora diante do jogo contra o Santos, ainda terá de pagar multa em relação às quatro partidas remanescentes da pena. O jogador ainda deverá realizar ações sociais em entidades beneficentes.

Kleber, que foi julgado pela terceira Comissão Disciplinar, denunciado nos artigos 254-A e 254-B, por lances na partida contra o Bahia, na sétima rodada do Brasileiro, recebeu pena de 15 jogos. A nova decisão se baseou no cumprimento de 70% da pena aplicada, que já atinge boa parte de todo o calendário da competição.

(com Gazeta Press)