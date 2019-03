Coritiba contrata o goleiro Alex Muralha

O Coritiba apresentou nesta quarta-feira, 6, o goleiro Alex Muralha, que já havia sido anunciado pelo clube no último domingo, pelas redes sociais do clube. Ele chega em contrato de empréstimo por três meses, junto ao Flamengo, com direito a prorrogação.

Em sua apresentação, o goleiro disse que espera recuperar a boa fase que o levou à seleção brasileira em 2016. No ano seguinte, teve um ano ruim no Flamengo, com muitas falhas, e acabou emprestado para o Albirex Niigata, time da segunda divisão japonesa, que ficou na 16ª colocação entre 22 clubes. No começo deste ano, voltou ao Flamengo, mas sem espaço, acabou emprestado.

“É a oportunidade da minha vida”, disse Muralha em sua apresentação. O goleiro também falou de seu apelido, que não pretende abandonar. “Não tenho como tirar. É uma marca. Fiquei conhecido no mundo assim”, disse o goleiro sobre o nome Muralha.

Aos 29 anos, Alex Muralha tem contrato com o Flamengo até o final de 2020. Empolgado, o goleiro disse que pode ser titular já na partida do próximo domingo, 10, contra o Cianorte, no interior, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense.

O Coritiba teve de ir ao mercado depois da lesão na mão do goleiro titular Wilson. O veterano jogador, capitão do time, passou por cirurgia nesta semana e poderá ficar até dois meses longe dos gramados.