Coritiba abre rodada do Paranaense contra o União; saiba como assistir

O Coritiba recebe o União no Couto Pereira na abertura da sexta rodada do Campeonato Paranaense. O único jogo da competição neste sábado 8 acontece às 17h. Sem transmissão na TV, a partida será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir ao jogo do Coritiba no Campeonato Paranaense

O Coxa é o vice-líder da competição e o único time que ainda está invicto. A equipe tem 11 pontos, um a menos do que o FC Cascavel, que enfrenta o rival Athletico Paranaense no domingo, às 16h, em outro jogo com a transmissão do canal DAZN.

O técnico Eduardo Barroca continua fazendo testes na equipe visando o primeiro jogo da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira 12, contra o Manaus, fora de casa. O lateral-direito Patrick Vieira, recém-contratado por empréstimo do Santa Clara, de Portugal, teve seu nome divulgado no BID e deve estrear.