Corinthians x Palmeiras: novo horário na TV e desempate no duelo

O dérbi entre Corinthians e Palmeiras deste domingo, 4, será histórico para o futebol brasileiro. Pela primeira vez, uma partida do Campeonato Brasileiro será exibida em TV aberta às 19h (horário de Brasília) – e não às 16h como acontecia nos últimos anos. O duelo acontece na Arena Corinthians e será transmitido de forma exclusiva pela Globo e vale muito na briga na parte de cima da classificação.

O Palmeiras não vence há três jogos na competição e viu o rival Santos assumir a primeira colocação. O time do litoral paulista joga antes, às 11h, contra o Goiás, na Vila Belmiro e pode abrir cinco pontos de vantagem na liderança. O Corinthians está oito pontos atrás dos palmeirenses e tem um jogo a menos. Se vencer o clássico e superar o Goiás na próxima quarta-feira, encostará no rival.

A partida pode desempatar o confronto – pelo menos nas contas do Corinthians. O mandante do próximo jogo considera que aconteceram 360 embates até hoje, com 127 vitórias para cada lado e 106 empates. Os palmeirenses consideram outros 10 jogos válidos pelo Torneio Início do Campeonato Paulista e por uma competição em 1938 – as partidas tinham duração reduzida, de no máximo 30 minutos, e por isso não entram na conta de nenhum dos rivais do estado.

O técnico Fabio Carille tem apenas uma dúvida na escalação. Mateus Vital, um dos destaques do Corinthians na vitória contra o Montevideo Wanderers, pode entrar no lugar de Sornoza no meio-campo. Já Felipão ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Borja, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Godoy Cruz pela Libertadores. Se o colombiano não tiver condições de jogo, dará lugar a Deyverson.