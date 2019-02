Corinthians x Palmeiras: Globo perde da RedeTV! nos pênaltis

A RedeTV! conseguiu superar a audiência da Globo em São Paulo durante a decisão por pênaltis vencida pelo Corinthians contra o Racing, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, 27. Segundo dados consolidados do Ibope, a transmissão — realizada em parceria com a DAZN — teve 10 pontos de média e pico de 16,3 (cada ponto equivale a 73.000 domicílios na Grande São Paulo) e ficou 14 minutos em primeiro lugar.

A Globo, que antecipou o jogo do Palmeiras contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, justamente para concorrer com a RedeTV!, se manteve na liderança da faixa de horário, com média de 16,3 pontos, sendo ultrapassada apenas nas penalidades do jogo do Corinthians, quando o do rival já havia terminado. O SBT também terminou à frente da RedeTV! na média, com 11.3 pontos, entre 21h28 às 23h45.

A RedeTV! ganhou os direitos de retransmitir a competição continental, com exclusividade em TV aberta, graças a uma parceria com o canal de streaming DAZN — que também transmite os jogos em seu Faceboook e YouTube.

Em sua estreia, no ultimo dia 14, o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Racing no Itaquerão, com comentários do técnico português José Mourinho, teve audiência bem acima do esperado — média de 7.5 pontos e 9,9 pontos de pico. Na ocasião, a RedeTV! chegou ocupar o segundo lugar no ibope, atrás apenas da Globo, que decidiu se “precaver” para o jogo de volta.