Corinthians e Palmeiras divulgam escalações: Sheik e Borja titulares

Corinthians e Palmeiras abrem as finais do Campeonato Paulista de 2018 neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, na primeira decisão de título entre os dois rivais neste século. Os clubes divulgaram as escalações, menos de uma hora antes da partida.

O técnico Fábio Carille terá a volta do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena e optou pela experiência de Emerson Sheik no ataque. Ángel Romero será opção para o segundo tempo. Já o técnico Roger Machado mandou Keno para a reserva e promoveu o retorno do colombiano Miguel Borja.

Confira as escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Rodriguinho e Mateus Vital; Emerson Sheik e Clayson

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Dudu, Willian e Borja