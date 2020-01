Corinthians vence na estreia da Florida Cup com dois gols de Luan

Se depender da primeira impressão, o meia-atacante Luan terá um grande ano no Corinthians. No jogo de estreia da temporada, contra o New York City, pela Florida Cup, o time comandado por Tiago Nunes venceu por 2 a 1, com os dois gols marcados pelo novo reforço. O camisa 7 anotou dois golaços: um de falta e outro em bonito chute de fora da área. Acabou como o grande destaque. O gol dos americanos foi marcado por Bruno Méndez, contra, no segundo tempo.

Luan precisou apenas de 10 minutos para fazer o que o Corinthians não conseguia há um ano e meio. O meia cobrou falta por cima da barreira e abriu o placar. O último gol feito pela equipe desta forma tinha acontecido no dia 15 de agosto de 2018, marcado por Jadson contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela Copa do Brasil. Aos 29, o novo camisa 7 fez mais um. Deu um lindo corte em Haak e finalizou da entrada da área no canto direito, sem chances para o goleiro Barraza.

Que tapa do Luan!!!!!! 😍 Estagiário em 🇺🇸 lansando a braba pra Fiel! #SCCPxNYC#VaiCorinthians pic.twitter.com/PmP4u4HEdX Publicidade — Corinthians (@Corinthians) January 15, 2020

Assim como os outros titulares, o reforço de 22,7 milhões de reais contratado junto ao Grêmio deixou o campo no intervalo. Além de Luan e do técnico Tiago Nunes, a partida também marcou as estreias do volante Victor Cantillo, outro que fez parte do onze inicial, além do lateral-esquerdo Sidcley, de volta do futebol ucraniano, e do meia Matheus Davó, ex-Guarani.

Os torcedores corintianos nas redes sociais comemoram a estreia do novo jogador e relembraram de Marcelinho Carioca por causa do gol de falta e da camisa escolhida por Luan, a mesma com o número 7. O ídolo do clube está na Flórida e entregou o uniforme para o meia de 26 anos nesta terça-feira, 14, na véspera da partida.