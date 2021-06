Corinthians vence a primeira sob o comando de Sylvinho

Depois de duas derrotas seguidas comandado o Corinthians, o técnico Sylvinho conseguiu a sua primeira vitória no clube. Neste domingo, 6, o time paulista visitou o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado por Fábio Santos de pênalti.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o arquirrival Palmeiras, fora de casa, no sábado, 12, às 19h. Antes, o time de Sylvinho entra em campo pela volta da terceira rodada da Copa do Brasil contra o Atlético-GO, na quarta-feira, 9, às 21h30. Na ida, o clube paulista foi derrotado por 2 a 0 na Arena.

Já o América-MG pelo Brasileiro, encara o Flamengo no domingo, 13, às 20h30. Antes, pela mesma fase da Copa do Brasil, o time mineiro visita o Criciúma, na quarta-feira, 9, às 21h30. Na ida, a partida terminou zerada.

Na partida, o time paulista marcou aos 28 minutos do primeiro tempo, com Fábio Santos convertendo pênalti. No minuto anterior, Marlon derrubou Gustavo Mosquito dentro da área e o árbitro assinalou a infração.

Continua após a publicidade