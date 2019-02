Corinthians vai estender contrato e dar aumento a Gustagol

O atacante Gustavo retornou ao Corinthians em 2019 sob forte desconfiança, mas precisou de apenas nove partidas para convencer a torcida e a diretoria de que merece novas chances. Ciente de que os gols do centroavante podem atrair interessados na próxima janela de transferência, os dirigentes alvinegros já trabalham para se precaver do assédio em torno de Gustagol.

Um novo vínculo ainda não foi assinado, mas as conversas estão avançadas e, em breve, o clube deverá anunciar uma extensão de contrato e um aumento salarial ao jogador, sem alteração da multa rescisória a clubes do exterior.

Por ora, Gustagol está ligado ao Corinthians até dezembro de 2020. A multa rescisória para equipes de fora do país é de 50 milhões de euros (cerca 210 milhões de reais).

Em 2016, o Corinthians pagou 3 milhões de reais e adquiriu 45% dos diretos econômicos do jogador do Criciúma. Gustagol chegou recebendo um salário de 100.000 reais e a tendência é que esse valor mensal mais que dobre. Na primeira passagem, o jogador não marcou nenhum gol e foi emprestado a Bahia e Goiás. Só se firmou no ano passado, quando foi artilheiro do Fortaleza na campanha do título da Série B.

Gustavo já marcou seis dos dez gols do Corinthians em jogos oficiais na temporada (sete incluindo o tento anotado no amistoso com o Santos, em janeiro). Com o ótimo rendimento, se tornou titular do time, vencendo a disputa direta com o argentino Mauro Boselli, contratação mais badalada do time para 2019.