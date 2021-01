Corinthians tem surto de Covid com dez atletas infectados

O departamento médico do Corinthians informou que dez atletas do clube testaram positivo para a Covid-19. Todos estão assintomáticos e já isolados do restante do elenco, eles cumprirão quarentena de dez dias e, assim, desfalcarão a equipe nas partidas contra o Bahia, nesta quinta-feira, 28, e contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 3.

Os atletas infectados são: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Destes, apenas Ramiro figurou entre os titulares no último jogo da equipe, no último dia 25, quando perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Luan e Everaldo também eram opções recorrentes de Vagner Mancini para decorrer das partidas. Recentemente, o clube apresentou apenas um caso, o do atacante venezuelano Otero, que ficou quase duas semanas ausente dos jogos.

500 vezes Cássio

A próxima partida, em Salvador, deve dar ao goleiro Cássio a expressiva marca de 500 jogos disputados pelo clube. O camisa 12 chegou ao clube em 2012 e, desde então, conquistou nove títulos. Ele é o nono jogador que mais atuou pelo Corinthians, o recordista é o ex-lateral esquerdo Wladimir, com 805 jogos.