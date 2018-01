Corinthians se aproxima de acerto com Mateus Vital, do Vasco

O Corinthians está próximo de acertar a contratação do meia Mateus Vital, do Vasco. O jogador de 19 anos foi um dos destaques do clube carioca no ano passado e deverá firmar contrato válido por quatro anos com o time paulista. A informação foi confirmada por pessoas ligadas a diretoria corintiana.

Vital participou do treinamento nesta quinta-feira e já avisou aos companheiros que está de partida para o futebol paulista. O jogador disputou 30 jogos e marcou dois gols no ano passado. Inicialmente, a diretoria corintiana não tinha mais interesse em fazer contratações, além da chegada do zagueiro Henrique e de um atacante, que deve ser Henrique Dourado, ambos do Fluminense.

Entretanto, Vital foi oferecido por seu empresário, Carlos Leite contou com a aprovação da comissão técnica e a diretoria decidiu abrir negociação com a Vasco, já que a tendência é que a transação não deva ser muito custosa para os cofres do clube.

Anteriormente, o presidente Roberto de Andrade já havia afirmado que o clube não tinha mais interesse em Gustavo Scarpa, por causa da briga na Justiça do jogador com o Fluminense. Até o momento, o Corinthians fez três contratações: o volante Renê Júnior, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Junior Dutra. O zagueiro Henrique também está muito próximo de ser confirmado e o atacante Henrique Dourado ainda pode chegar.