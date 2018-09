Corinthians revela roubo a empresa de alimentos após jogo na Arena

Horas depois do empate do Corinthians com o Atlético-MG, por 1 a 1, no último sábado (1), a Arena do clube foi palco de um crime. Assaltantes renderam seguranças e funcionários da empresa responsável pelo fornecimento de alimentos no estádio e a roubaram.

A informação foi revelada pelo próprio Corinthians neste domingo. Por meio de nota oficial, o clube confirmou o caso ocorrido durante a última madrugada e informou que já comunicou o delito à polícia. O time paulista ainda fez questão de salientar que ninguém se feriu durante o incidente.

“A Arena Corinthians informa que por volta das 2h30 de domingo a empresa AR Foods, fornecedora de lanches e refrigerantes, foi roubada por três homens que renderam os funcionários da empresa e seguranças do estádio. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 24º Distrito Policial de Ponte Rasa, Zona Leste, e as imagens feitas pelo CCO (Centro de Controle Operacional) já foram encaminhadas para colaborar com as investigações”, informou.

Segundo a nota, um dos funcionários foi feito de refém durante a fuga dos assaltantes, que tentaram utilizar um carro da empresa na escapada. O veículo, no entanto, parou ao ter o alarme acionado. Os criminosos, então, seguiram a pé e conseguiram fugir.