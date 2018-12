Corinthians repete campanha do rebaixamento de 2007

O torcedor corintiano não terá boas lembranças do Campeonato Brasileiro de 2018. Além do arquirrival Palmeiras ter levado o título, o clube foi o pior paulista da competição e terminou o nacional com números desastrosos. O maior exemplo disso é a campanha, que repetiu a do time de 2007, quando foi rebaixado, no qual o Corinthians fez os mesmos 44 pontos depois de 38 rodadas. Em ambas as edições, o aproveitamento foi de apenas 38,5% dos pontos disputados.

O Corinthians fez a 17ª campanha do segundo turno, com apenas 18 pontos, ou seja, dentro da zona de rebaixamento, e empatado em pontos com Vitória e América-MG, à frente apenas pelo saldo de gols. No torneio todo, como visitante, foram duas vitórias, ambas por 4 a 1, contra Paraná e Vasco. A última, diante dos cariocas, aconteceu em 29 de julho, na cidade de Brasília. No mais, foram três empates e 14 derrotas.

Jogar como mandante, em sua Arena, salvou o time do rebaixamento. Por outro lado, foi o pior desempenho em seu estádio, desde a construção. Foram nove vitórias, oito empates e duas derrotas.

Corinthians no Brasileirão 2007

17° colocado

44 pontos

10 vitórias

14 empates

14 derrotas

Corinthians no Brasileirão 2018

13° colocado

44 pontos

11 vitórias

11 empates

16 derrotas

Campanhas do Corinthians no Campeonato Brasileiro

2003: 41,3% (46 jogos)

2004: 53,6% (46 jogos)

2005: 64,2% (42 jogos)

2006: 46,4% (38 jogos)

2007: 38,5% (38 jogos)

2009: 45,6% (38 jogos)

2010: 59,6% (38 jogos)

2011: 62,2% (38 jogos)

2012: 50% (38 jogos)

2013: 43,8% (38 jogos)

2014: 60,5% (38 jogos)

2015: 71% (38 jogos)

2016: 48,2% (38 jogos)

2017: 63,1% (38 jogos)

2018: 38,5% (38 jogos)