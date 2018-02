Corinthians perde processo para ex-zagueiro Chicão

O Corinthians sofreu uma derrota nos tribunais para o ex-zagueiro Chicão, que defendeu a equipe entre 2008 e 2013 e se tornou ídolo da torcida. Ele entrou com um processo pedindo o pagamento de direitos de arena e a Justiça deu ganho de causa para o ex-defensor, que receberá quase 2 milhões de reais.

A decisão foi do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Chicão já havia recebido veredicto favorável em outras duas instâncias. O Corinthians analisa a possibilidade de recorrer no Superior Tribunal Federal (STF).

O direito de arena é uma parte do valor que o clube recebe pela transmissão de seus jogos pela televisão e que deve ser repassado aos atletas. Chicão alega que recebeu 15% a menos do que tinha direito a ganhar. O ex-zagueiro é defendido pelo advogado João Henrique Chiminazzo, que também já havia defendido o atacante Alexandre Pato em processo contra o Corinthians no ano de 2015, que depois foi retirada.

Chicão é o segundo zagueiro com mais gols na história do Corinthians. Ele fez 42 gols, seis a menos que Pedro Grané, em 247 jogos pelo clube. Conquistou oito títulos pelo clube: Mundial de Clubes (2012), Copa Libertadores (2012), Campeonato Brasileiro (2011), Copa do Brasil (2009), Recopa Sul-Americana (2013), Série B do Brasileiro (2008) e dois Campeonatos Paulista (2009 e 2013). Ele encerrou a carreira em 2016, pelo Delhi Dynamos, da Índia.