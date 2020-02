Corinthians perde para o Guaraní-PAR na estreia pela Libertadores

O Corinthians não começou a Copa Libertadores da América da forma que queria. Assim como aconteceu há cinco anos, quando o rival eliminou o time paulista da competição nas oitavas de final, a equipe perdeu para o Guaraní, do Paraguai, no estádio La Nueva Olla, em Assunção. O volante Morel marcou o único gol da primeira partida da segunda fase preliminar logo aos sete minutos do primeiro tempo.

O lance gerou reclamação dos corintianos por falta de Guillermo Benítez no atacante Mauro Boselli na origem da jogada. O árbitro mandou o jogo seguir e marcou infração de Camacho em Iván Ramírez na sequência. A cobrança resultou no gol dos paraguaios.

Foi o terceiro confronto entre as duas equipes na história. Na Libertadores de 2015, derrotas por 2 a 0 no Paraguai e por 1 a 0 na Arena Corinthians. Nesta quarta-feira, o Corinthians chegou à terceira derrota sem marcar nenhum gol no adversário.

O time dirigido por Tiago Nunes precisa vencer por dois gols no jogo de volta na próxima quarta-feira, 12, para ficar com a vaga. Uma vitória por 1 a 0 leva o jogo para a disputa de pênaltis. Qualquer outro placar garante o Guaraní na terceira fase preliminar da Libertadores.

Quem passar nesta eliminatória precisa ainda superar o ganhador do duelo entre Cerro Largo, do Uruguai, e Palestino, do Chile, para chegar à fase de grupos. O classificado entra no Grupo B da Libertadores junto com Palmeiras, Bolívar, da Bolívia, e Tigre, da Argentina.