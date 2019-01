Corinthians perde jogo-treino para o Nacional-SP em 1º teste de Carille

O Corinthians começou mal o ano. Nesta quinta-feira, 10, o atual bicampeão paulista perdeu por 1 a 0 para o Nacional-SP, time da Série A3 do Estadual, em jogo-treino no CT Joaquim Grava. A partida marcou o retorno do técnico Fábio Carille, que escalou os titulares no primeiro tempo e os reservas no segundo. A maior parte dos reforços de 2019 não participaram.

Ainda sem ritmo, os titulares do Corinthians tiveram dificuldade no primeiro tempo e viram o jogador Bruno Nunes marcar, de pênalti, para o Nacional. No segundo tempo, os reservas treinados por Carille não conseguiram empatar a partida.

O Corinthians foi a campo no primeiro tempo com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho e Jadson; Pedrinho, Roger e Clayson. Os novos reforços, como o volante Ramiro, o meia Sornoza e o atacante André Luis, fizeram um trabalho à parte junto com o atacante Ángel Romero, que se reapresentou mais tarde que os demais companheiros. O centroavante Mauro Boselli, também contratado pelo clube neste ano, está no México resolvendo questões pessoais.

Na segunda etapa, o atual campeão paulista voltou com Walter; Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Douglas; Richard, Araos, Mateus Vital, Sergio Díaz e Gustavo Silva; Gustavo. O próximo teste do Corinthians será no domingo, em amistoso contra o Santos, em Itaquera. A estreia do clube no Campeonato Paulista será no dia 20, contra o São Caetano, também em casa.

