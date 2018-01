Corinthians leva quatro gols e perde do Rangers na Florida Cup

Parecia que o Corinthians deixaria os Estados Unidos neste sábado com uma bela vitória, mas bastou entrar o time reserva e tudo mudou. Após abrir 2 a 0 na primeira etapa, o técnico Fábio Carille alterou a equipe, escalou uma formação cheia de improvisações, o Rangers cresceu e virou a partida para 4 a 2, em Orlando, na despedida do time paulista da Florida Cup.

Pensando na estreia no Campeonato Paulista, Carille fez uma alteração no considerado time titular, visando o confronto contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu em São Paulo. Ele colocou o lateral-esquerdo Guilherme Romão no lugar de Juninho Capixaba, que não terá condições de jogo por não ter sido inscrito dentro do prazo.

No segundo tempo, Carille mudou praticamente todo o time. Apenas Cássio permaneceu na partida. Como esperado, o time caiu de rendimento e o Rangers tomou conta do jogo. O time escocês empatou aos 25 minutos em uma jogada parecida com o primeiro gol.

Com a defesa completamente desorganizada e cheia de improvisos, o Corinthians levou a virada. Aos 31 minutos, mais uma vez o Rangers chegou com liberdade, desta vez pela esquerda, com Murphy, que tocou para trás e Morelos, novamente, bateu firme e virou o jogo.

Claramente perdido, o Corinthians não esboçou reação. O elenco do time deixou os Estados Unidos neste sábado mesmo e chega ao Brasil neste domingo. Na segunda-feira, os jogadores se reapresentam no CT Joaquim Grava, em São Paulo, visando a temporada. O time estreia no Paulistão nesta quarta-feira contra a Ponte Preta.