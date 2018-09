O Corinthians irá lançar no próximo mês um terceiro uniforme em homenagem a um de seus torcedores mais ilustres: Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1, morto em 1994 em acidente no GP de San Marino. As imagens da nova camisa já circulam nas redes sociais, mas o Corinthians não confirma sua autenticidade.

A camisa será preta com detalhes em dourado, inspirada nas cores do carro da Lotus de 1985, ano em que o ex-piloto paulista conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP de Portugal.

OLHA O NOVO MANTO AÍ! 🖤

🎵 Tan tan taaan, Tan tan taaaan Terceiro Manto do #Corinthians para a temporada 18/19 #sennaeterno #VaiCorinthians pic.twitter.com/v5aDRMMm79 — Henrique Manfio (@Corintiamo78) September 25, 2018