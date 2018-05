Corinthians lança novo uniforme, inspirado na Democracia Corintiana

O Corinthians apresentou nesta quarta-feira, em suas redes sociais, seus novos uniformes para a temporada de 2018. A camisa 1 é toda branca, sem detalhes em preto como nos modelos mais recentes, inspirada no modelo utilizado por Sócrates, Casagrande e companhia durante a Democracia Corintiana, na década de 80.

O segundo uniforme, por sua vez, fugiu bastante do tradicional: é preta com marcas d’água em cinza e sem as tradicionais listras brancas na vertical. Segundo a Nike, fornecedora de material esportivo do clube, é uma “homenagem ao espírito de garra e luta do Corinthians dentro e fora de campo”.



As camisas já são vendidas no site oficial da Nike, por um valor mais barato que as do ano passado: o modelo “torcedor” custa 199, 90 reais. O modelo idêntico ao usado pelos atletas, mais caro, ainda não está disponível para vendas.