Corinthians lança camisa ‘exótica’ em homenagem às invasões

O Corinthians ousou no lançamento de sua terceira camisa nesta sexta-feira, 6. O modelo, predominantemente preto, com detalhes em branco, homenageia a chamada a torcida corintiana, conhecida como “Fiel” e suas históricas “invasões“. Três ocasiões específicas serviram como inspiração: a invasão no Maracanã, diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro de 1976; e as duas conquistas do Mundial de Clubes da Fifa, novamente no Rio de Janeiro, em 2000, e no Japão, em 2012.

Atletas dos elencos masculino e feminino, Pedrinho, Fagner, Junior Urso, Adriana, Cacau e Gabi Nunes foram os atletas escolhidos para estrelar a campanha do novo uniforme, que traz uma inovação tecnológica: a presença de um símbolo dentro dos números estampados nas costas, que só pode ser visto com uma luz negra.

A nova camisa estreia neste sábado diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. A venda para o público começa neste sábado. O restante da linha, como jaquetas e bonés, estará disponível a partir de terça-feira.

Os modelos já estão à venda, por 199,99 reais (modelo torcedor) e 299,99 reais (modelo de jogador). Os itens disponibilizados não levam os diversos patrocínios do clube – que nos jogos serão estampados nas cores preta e branca, a pedido do clube. A camisa “exótica” causou grande repercussão nas redes sociais.

nois chegando pra comprar a camisa III do corinthians mesmo achando feia: pic.twitter.com/QHsCoPKUw5 — K.R (@kesiarlso) September 6, 2019

Eu quando vi a nova camisa do Corinthians pic.twitter.com/88priYnG3L — Cid⚽ (@cidlima280) September 6, 2019

É rapaziada não é meme, essa é a nova camisa lll de jogo do Corinthians O que vocês acharam ? pic.twitter.com/I4iSahPisF — COUSSO LHP 🏴 (@Cousso_Davi) September 6, 2019

Nova camisa 3 do Corinthians e camisa Brasiliense Rock as duas a 80 km/h qual é mais zoada!? pic.twitter.com/okqHWmCsWf — Ricardo Andrade (@RicardoAndradi) September 6, 2019

abriram o portão do inferno, a imagem que você vê: essas 4 camisas juntas. pic.twitter.com/b4Y0p8kcZi — PH – 31/45 (@phsccp_) September 6, 2019

(com Estadão Conteúdo)