Corinthians jogará no Pacaembu em janeiro

O time do Corinthians vai voltar a utilizar o estádio do Pacaembu em janeiro de 2018, durante a disputa do Campeonato Paulista. O gramado da Arena Corinthians passará por um replantio após a realização do Monster Jam Brasil, evento de entretenimento com caminhões, sobre o campo do estádio corintiano, no bairro de Itaquera.

O atual campeão paulista e brasileiro deverá jogar no Pacaembu contra a Ponte Preta (17/01), a Ferroviária (24/01) e ainda fará o clássico com o São Paulo no dia 28 do mesmo mês. Desde a fundação do estádio, em 1940, até a inauguração de sua Arena, em 2014, o time foi o que mais atuou no estádio municipal. Lá o time alvinegro conquistou títulos importantes como o do Quarto Centenário, de 1954, o Brasileiro, de 2011, e o da Copa Libertadores, em 2012.

“O Corinthians manterá o torcedor informado, por meio dos canais oficiais do clube, em caso de qualquer alteração no local dos jogos, assim como sobre a data do primeiro jogo de 2018 na Arena”, informou o time em comunicado.