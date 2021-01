Tirolesa na Arena e patrocínio: as novidades de marketing no Corinthians

A nova diretoria do Corinthians, eleita no fim de novembro, e sua renovada equipe de marketing, anunciaram nesta semana suas primeiras medidas: novas atrações nas instalações da Neo Química Arena e um acordo de patrocínio com a cervejaria Ambev.

O contrato com a empresa brasileira, anunciado nesta quarta-feira, 6, terá um ano de duração e preenche a lacuna deixada pela Estrella Galícia, marca espanhola de cervejas, que encerrou acordo com o clube em setembro, um ano antes do previsto em contrato.

O patrocínio engloba os times masculino, feminino, além de participações na Neo Química Arena e, também, nas redes sociais do clube. No acordo, também está prevista a comercialização de uma cerveja personalizada com as cores e símbolo do clube, além dos dizeres “Timão Chopp”.

Por se tratar de uma bebida alcoólica, a marca não será estampada nas camisas. Esse não é o primeiro acordo com a empresa, que entre 2011 e 2016 manteve contrato com o clube. A diretoria, agora, busca a renovação com patrocinadores como Midea, Guarana Poty e o Banco BMG, com receita de pouco mais de 30 milhões de reais.

Além do acordo, o clube também divulgou a instalação de uma tirolesa como novo atrativo para o público, ainda impedido de frequentar os estádios devido a pandemia da Covid-19. Os saltos serão realizados do nono andar da Arena, ligando os setores Oeste e Leste, passando por cima do setor Norte. Ainda não há informações de preços e horários de funcionamento.

As novidades foram anunciadas por José Colagrossi Neto, ex-diretor da Ibope Repucom contratado para assumir a superintendência de marketing, comunicação e inovação da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves.

Primeiro salto da tirolesa e não fui eu… pic.twitter.com/IQQ52AHx94 — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) January 6, 2021

Recentemente, o clube instalou um heliporto, que permitirá a realização de voos de helicóptero sobre o local. A arena já conta com uma série de atrativos como salão de cabeleireiros, clínicas de exames médicos e restaurantes.

Dentro de campo, a equipe apresenta evolução no Campeonato Brasileiro com o técnico Vagner Mancini. Venceu as últimas três partidas – uma delas o clássico contra o São Paulo, líder e favorito ao título da competição – e passou a sonhar com uma classificação a próxima Libertadores. O time é o nono colocado, com 39 pontos, a cinco do G-6.