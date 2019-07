Corinthians fora da TV: como assistir ao duelo pela Copa Sul-Americana

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, 25, para o confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida da fase é contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Arena Corinthians, às 21h30 (horário de Brasília). A partida não terá transmissão pela televisão. O DAZN, serviço pago e online, detém os direitos da competição e vai transmitir o duelo com exclusividade.

A RedeTV! chegou a passar os jogos de fases anteriores da Sul-Americana em um acordo com o serviço de streaming, mas não poderá mais transmitir as partidas. Nem mesmo as reprises estarão na grade do canal aberto.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu.