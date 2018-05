Corinthians faz sete em time venezuelano e se classifica

Em uma das partidas mais tranquilas do Corinthians na temporada, o time do técnico Fábio Carille goleou o Deportivo Lara por 7 a 2, em Cabudare, na Venezuela, pela quinta rodada do Grupo G, e com 10 pontos garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. O destaque da partida foi o meia Jadson, autor de três gols. O paraguaio Romero ainda fez um golaço de voleio.

O jogo

Antes da partida, Fábio Carille e seus comandados tinham a preocupação com a condição do gramado e a possível pressão da torcida. Mas o temor deu lugar à tranquilidade logo nos primeiros minutos. A disparidade técnica entre as equipes era gritante. O Corinthians sobrava e tocava a bola sem dificuldades, diante de um adversário perdido e que parecia não saber como evitar a ofensividade do adversário.

Assim, o visitante abriu o placar logo aos 10 minutos. Pedrinho partiu em velocidade e passou para Jadson dominar, cortar a marcação e de dentro da área bater sem chances para o goleiro. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo do gol.

Mantendo o ritmo de treino, não demorou para os brasileiros ampliarem a vantagem. Aos 27 minutos, Rodriguinho foi derrubado dentro da área por Anzola. Logo depois do árbitro marcar o pênalti, um torcedor arremessou um objeto no gramado – parecia ser uma garrafa de vidro – e os estilhaços acertaram o goleiro Curiel, do Deportivo Lara. Após quatro minutos de paralisação, a partida foi reiniciada, Jadson bateu com categoria e marcou o seu segundo gol na partida.

Pouco depois, o Deportivo Lara saiu do campo de defesa e resolveu se aventurar na área de Cássio. Relaxado, o clube brasileiro só olhava e parecia não acreditar que o adversário pudesse fazer algo que o ameaçasse. Até que Reyes recebeu pela direita e acertou um forte chute, surpreendendo o goleiro corintiano.

No segundo tempo, o ritmo da partida voltou ao que foi os minutos iniciais. Domínio total do Corinthians. E logo aos seis minutos, Jadson tratou de garantir a noite inspirada e a vitória. Sidcley partiu pela esquerda e cruzou. O meia pegou de primeira e marcou um belo gol.

A partida seguia normalmente quando torcedores do Deportivo Lara voltaram a jogar objetos no gramado, desta vez em direção a Cássio. O jogo precisou ficar paralisado por 12 minutos, até que o árbitro uruguaio Andrés Cunha sentisse segurança para o reinício da partida.

Quando a bola voltou a rolar, o Corinthians ampliou a vantagem. Pedrinho tocou para Sidcley, que chegou livre na área e bateu firme para marcar o quarto gol corintiano. E, novamente, o time brasileiro relaxou e como punição levou mais um gol. Reyes chutou errado e a bola sobrou para Hernández bater firme e diminuir o resultado.

E deu tempo de virar goleada. Aos 40 minutos, Mantuan levou pela direita e cruzou para Romero dar um belo voleio e marcar o quinto gol corintiano. Mesmo com a larga vantagem, o Corinthians continuou em cima e ampliou a vantagem Júnior Dutra, por duas vezes. Na primeira, sem marcação, o atacante saiu na cara do gol bateu cruzado e fechou o placar. Logo em seguida, aproveitou rebote do goleiro e fez o sétimo.