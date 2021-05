Corinthians erra pênalti e perde para o Atlético-GO na estreia de Sylvinho

Em noite de estreias, neste domingo, 30, o Corinthians saiu derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-GO, na Arena, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida marcou o começo de Sylvinho como treinador do clube paulista e de Eduardo Barroca, que retornou, no time goiano. O gol da vitória do Atlético foi anotado pelo atacante Zé Roberto ainda no primeiro tempo.

As duas equipes voltam a se enfrentar na Arena na próxima quarta-feira, 2, pela terceira rodada da Copa do Brasil, às 21h30. Já no Brasileirão, o Corinthians visita o América-MG no domingo, 6, às 16h, enquanto o Atlético recebe o São Paulo no sábado, 5, às 19h.

O jogo começou muito truncado, mas com o Atlético levando mais perigo nos primeiros minutos. Na primeira boa investida, aos 9 minutos, o clube goiano balançou a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. Marlon Freitas deixou João Paulo na cara do gol, o meia bateu firme e marcou, mas o bandeirinha assinalou a infração.

Aos 15 minutos, o time visitante teve mais uma boa chance. Em falta perigosa da entrada da área, Natanael bateu por fora da barreira e Cássio agarrou o chute.

A primeira boa oportunidade do time paulista saiu aos 27 minutos da etapa inicial. Vital lançou Ramiro, que, na área, bateu bonito de primeira. O chute foi no canto direito de Fernando Miguel, que se esticou e fez uma linda defesa. Pouco depois, aos 32 minutos, Vital cruzou e Igor Cariús afastou. Na sobra, Lucas Piton finalizou forte e o goleiro do Atlético brilhou de novo.

O clube visitante voltou a crescer em campo e terminou a primeira etapa em vantagem com um gol aos 44 minutos. Dentro da área, Zé Roberto acionou João Paulo. O meia devolveu para o centroavante, que, de carrinho, mandou em direção à meta, a bola ainda desviou em Fagner e terminou no fundo da rede.

Já na etapa final, o Corinthians perdeu a chance de empatar, aos 17 minutos. Gustavo Mosquito foi derrubado por Natanael dentro da área e o árbitro assinalou um pênalti. Mateus Vital cobrou no canto direito e Fernando Miguel defendeu. No rebote, o meia chutou no outro lado, mas o goleiro se recuperou e fez um milagre para espalmar a bola para fora.

Aos 20 minutos, Luan bateu colocado da entrada da área, a bola subiu e saiu por cima da meta. Pouco mais de dois minutos depois, o meia arriscou de novo de longe e Fernando Miguel defendeu. O jogo perdeu intensidade, o Atlético-GO conseguiu se segurar e saiu com a vitória pelo placar mínimo.

Fim de jogo. Corinthians 0 x 1 Atlético-GO. pic.twitter.com/YNfWfaUCzM — Corinthians (@Corinthians) May 30, 2021