Corinthians e São Paulo reeditam final do Paulista; saiba como assistir

O Corinthians recebe o São Paulo neste domingo, 26, a partir das 19h (de Brasília), em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão exclusiva para assinantes do Premiere FC, pay-per-view da Rede Globo.

O confronto é uma reedição da final do Campeonato Paulista, que coroou o Corinthians como campeão. Na ocasião, as equipes empataram em 0 a 0 no Morumbi e, no jogo de volta, em Itaquera, o Corinthians venceu por 2 a 1, com gol do atacante Vágner Love aos 44 minutos do segundo tempo.

Os dois times passam por momentos similares desde a final do Paulistão. Na Copa do Brasil, o Corinthians perdeu o jogo de ida das oitavas de final para o Flamengo, em casa, por 1 a 0. O São Paulo também sofreu derrota por 1 a 0 em casa, mas para o Bahia. No Brasileirão, os atuais campeões paulistas ocupam a oitava colocação, com oito pontos, três a menos que os rivais, que estão no terceiro lugar.