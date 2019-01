Corinthians e Palmeiras travam ‘batalha de patrocinadores’ no Twitter

Corinthians e Palmeiras devem anunciar em breve novos contratos de patrocínio para a temporada de 2019. O clube alvinegro deve fechar com o banco BMG ainda nesta quinta-feira, 17, enquanto o Palmeiras deve renovar com a Crefisa por três anos nos próximos dias. Mesmo sem os contratos oficializados, os patrocinadores já iniciaram uma “disputa” pelo Twitter.

O BMG enviou uma mensagem cheia de significados no Twitter na noite da quarta-feira, 16. “Se esse perfil passar de 21.813 seguidores até às 23h59 de hoje, esclareceremos alguns rumores amanhã, fielmente às 12h30.”

Se esse perfil passar de 21.813 seguidores até às 23h59 de hoje, esclareceremos alguns rumores amanhã, fielmente às 12h30. #VaiBMG — Banco BMG (@meuBMG) January 16, 2019

Não por coincidência, 21.813 era o número de seguidores que a Crefisa tinha naquele momento. A resposta da financeira veio logo em seguida, também na noite de quarta-feira. “A cor da inveja está tirando seu sono? #QuemTemMaisTemCrefisa.”, parafraseando o slogan “verde é a cor da inveja”, da nova fornecedora de material esportivo do Palmeiras, Puma.

Leila Pereira, presidente da Crefisa e conselheira do Palmeiras, também foi à rede social pedir que seus seguidores também seguissem a marca. Rapidamente, o BMG dobrou a meta e a Crefisa também atraiu mais de 10.000 novos seguidores em poucas horas.

A cor da inveja está tirando o seu sono? 🤔#QuemTemMaisTemCrefisa — Crefisa (@Crefisa) January 16, 2019

Após acertar contrato de patrocínio com o BMG, vínculo que deve ser oficializado nesta quinta-feira, 17, o Corinthians vai atingir a meta de valor estipulada para este ano com patrocinadores. A parceria será de dois anos, até o término do mandato do presidente Andrés Sanchez, e deve render por volta de 30 milhões de reais por ano ao time alvinegro.

O clube já tinha garantida a arrecadação de 20 milhões de reais do acordo com a Nike e mais 15 milhões de reais com outros três anunciantes menores: Poty, que estampa a parte de trás do calção; Universidade Brasil, no ombro; e PES, na barra da camisa. A soma se aproxima a 65 milhões de reais. A diretoria estipulou arrecadar 64 milhões de reais em patrocínios na atual temporada.

O uniforme do Corinthians ainda tem potencial para render um total de 80 milhões de reais, de acordo com fontes do mercado. Ainda há três espaços a serem preenchidos na camisa. A parte que fica em cima do número, nas costas, deverá continuar com a Positivo. Faltam detalhes para a renovação. O marketing do Corinthians também está negociando com outra empresa para estampar a barra de trás da camisa. O acordo estaria adiantado e pode ser fechado na próxima semana. Com isso, restará só a manga.

No Palmeiras, o contrato com a Crefisa está na fase final de redação. Atualmente o texto passa pela revisão dos respectivos departamentos jurídicos. A expectativa é de anunciar em breve a parceria por mais três temporadas.

Nas duas partes há a certeza de que a renovação será concretizada. O acordo será com parâmetros similares ao anterior, firmado em fevereiro de 2017, com acréscimos anuais ao valor inicial e um acordo de bônus por títulos. O valor ficará na casa dos 80 milhões de reais, número acima dos 78 milhões de reais pagos em 2018. A Crefisa é parceira do clube desde 2015.

Apesar de o último contrato ter vencido em 31 de dezembro, Palmeiras e Crefisa utilizam uma prorrogação prevista no acordo. Neste mês de janeiro, o clube tem utilizado nos uniformes a marca da empresa, apesar de não se ter um vínculo em vigor no momento. A situação já estava prevista pelas duas partes e não gerou problemas. Inclusive na própria nova camisa do Palmeiras, feita pela Puma, a marca da Crefisa está estampada.

(com Estadão Conteúdo)