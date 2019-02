Assim como aconteceu em 2015, Corinthians e Palmeiras têm os maiores públicos dos Estaduais até o momento. Apesar de o Palmeiras ter média inferior à de 2015, quando teve suas nova arena pela primeira vez no campeonato Estadual, o Timão melhorou com a média com relação ao primeiro ano no novo estádio.

O Corinthians lidera a média de público dentre todos os estaduais, com 29.796

torcedores por jogo, um pouco superior à marca de 2015, quando o clube teve 29.235 torcedores de média.

Já o Palmeiras teve uma pequena queda em sua média de público. Em 2015, terminou o estadual com 28.913 torcedores por jogo, incluindo aí o maior público do torneio, na final contra o Santos, com 39.479 torcedores no Allianz Parque. Já em 2016, a média do Verdão é de 20.006 torcedores por jogo, a segunda mais alta de todos os estaduais, mesmo com a campanha ruim do clube.

A surpresa na lista é o Uberlândia, líder do Campeonato Mineiro, que tem a quinta melhor média de público de todos os estaduais. A média do clube mineiro é de 11.048 torcedores por jogo.

Em contrapartida, o Botafogo é o pior dos grandes na média de público. Com os problemas de estádio na cidade do Rio de Janeiro por causa das Olimpíadas, o Campeonato Estadual ficou prejudicado por isso. O Botafogo tem média de 3.655

torcedores por jogo. O clube é o 44° maior público dos estaduais.

Mesmo com os problemas no Carioca, o Fluminense tem o quarto maior público de todos os estaduais. O clube coloca 11.120

torcedores por jogo como mandante neste torneio.

Veja as maiores médias de público nos Campeonatos Estaduais

1° – Corinthians (Paulista) – 29.796 torcedores por jogo

2° – Palmeiras (Paulista) – 20.006 torcedores por jogo

3° – Cruzeiro (Mineiro) – 14.707 torcedores por jogo

4° – Fluminense (Carioca) -11.120 torcedores por jogo

5° – Uberlândia

(Mineiro) – 11.048 torcedores por jogo

6° – Remo (Paraense) – 10.581 torcedores por jogo

7° – Itumbiara (Goiano) – 10.198 torcedores por jogo

8° – Paysandu (Paraense) – 9.783 torcedores por jogo

9° – Internacional (Gaúcho) – 9.667 torcedores por jogo

10° – CSA (Alagoano) – 9.403 torcedores por jogo

11° – Atlético-MG (Mineiro) – 8.937 torcedores por jogo

12° – Oeste (Paulista) – 8.583 torcedores por jogo

13° – Santos (Paulista) – 8.246 torcedores por jogo

14° – Sport (Pernambucano) – 7.660 torcedores por jogo

15° – Vasco (Carioca) – 7.200 torcedores por jogo

16° – Grêmio (Gaúcho) – 6.972 torcedores por jogo

17° – Goiás (Goiano) – 6.928 torcedores por jogo

18° – Flamengo (Carioca) – 6.912 torcedores por jogo

19° – Paraná (Paranaense) – 6.853 torcedores por jogo

20° – Bahia (Baiano) – 6.743 torcedores por jogo

21° – Botafogo-SP (Paulista) – 6.528 torcedores por jogo

22° – América-RN (Potiguar) – 6.340 torcedores por jogo

23° – Coritiba (Paranaense) – 6.329 torcedores por jogo

24° – Anapolina (Goiano) – 6.314 torcedores por jogo

25° – Vitória (Baiano) – 6.194 torcedores por jogo

26° – Campinense (Paraibano) – 5.880 torcedores por jogo

27° – Botafogo-PB (Paraibano) – 5.471 torcedores por jogo

28° – Santa Cruz (Pernambucano) – 5.410 torcedores por jogo

29° – São Paulo (Paulista) – 5.326 torcedores por jogo

30° – Náutico (Pernambucano) – 5.139 torcedores por jogo

31° – XV de Piracicaba (Paulista) – 5.120 torcedores por

jogo

32° – Anápolis (Goiano) – 5.048 torcedores por jogo

33° – Joinville (Catarinense) – 4.996 torcedores por jogo

34° – Moto Club (Maranhense) – 4.979 torcedores por jogo

35° – Chapecoense (Catarinense) – 4.707 torcedores por jogo

36° – Ferroviária (Paulista) – 4.673 torcedores por jogo

37° – Ponte Preta (Paulista) – 4.489 torcedores por jogo

38° – Red Bull Brasil (Paulista) – 4.393 torcedores por jogo

39° – Ceará (Cearense) – 4.005 torcedores por jogo

40° – Confiança (Sergipano) – 3.986 torcedores por jogo

41° – Novorizontino (Paulista) – 3.970 torcedores por jogo

42° – Esporte (Paraibano) – 3.708 torcedores por jogo

43° – São Francisco (Paraense) – 3.656 torcedores por jogo

44° – Botafogo (Carioca) – 3.655 torcedores por jogo