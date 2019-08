Corinthians e Palmeiras disputarão a Florida Cup de 2020

O Corinthians voltará a participar da Florida Cup em 2020. Depois de ficar de fora do torneio que acontece em Orlando, nos Estados Unidos, neste ano, o clube alvinegro anunciou nesta terça-feira, 6, que fará sua quinta participação na competição amistosa em 2020. Com isso, se juntará a seu maior rival, o Palmeiras, que já havia confirmado presença anteriormente.

“Participar da Florida Cup é muito importante para a nossa pré-temporada. Teremos três semanas de preparação intensa, sendo que na segunda semana faremos os jogos da competição internacional com adversários competitivos”, disse o técnico Fábio Carille. “Foi uma experiência que agregou ao nosso trabalho nas outras temporadas e tem tudo para surtir o mesmo efeito para começar bem em 2020”, prosseguiu.

O Corinthians se juntará ao Palmeiras e ao Atlético Nacional, da Colômbia, já anunciados em junho. O torneio será realizado entre os dias 13 a 20 de janeiro, com quatro partidas no estádio do Orlando City. O quarto participante será divulgado nas próximas semanas, segundo informou a organização do evento.