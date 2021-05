Corinthians é goleado pelo Peñarol e está fora da Sul-Americana

O Corinthians deu adeus à Copa Sul-Americana de 2021 de forma melancólica: com duas rodadas de antecedência, perdendo por 4 a 0 para o Peñarol, na noite desta quinta-feira, 13, em Montevidéu. O jovem Álvarez Martínez, de 19 anos, foi o destaque do jogo com três gols. Agustín Canobbio selou a goleada diante do clube brasileiro, que atuou com seu time reserva.

Esta foi a derrota mais elástica do Corinthians em competições internacionais – as anteriores nunca haviam passado de três gols de diferença. Como apenas o líder da chave se classifica, o clube brasileiro, com apenas 4 pontos, não tem mais chances de avançar. O Peñarol chegou a 12 pontos e agora precisa de um empate com o River Plate, do Paraguai, para se garantir nas oitavas de final. O time de Assunção é o segundo colocado com 7 pontos.

Em quatro rodadas, o Corinthians perdeu duas vezes para o Peñarol, empatou com o River, no Paraguai, e só venceu o lanterna Sport Huancayo, no Peru. Agora, o time volta suas atenções à semifinal do Campeonato Paulista, cujo rival ainda não foi definido, e vai apenas cumprir tabela diante de Sport Huancayo e River Plate nas rodadas finais da Sul-Americana.