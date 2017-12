Corinthians domina prêmio dos melhores do Brasileirão

O campeão Corinthians domino o Prêmio Brasileirão 2017, organizado pela CBF nesta segunda-feira. O time paulista teve quatro jogadores e o técnico Fabio Carille na seleção do campeonato, que teve ainda representantes de outros seis clubes. Além disso, o centroavante Jô foi eleito o craque. Arthur, do Grêmio, foi apontado a revelação, enquanto o são-paulino Hernanes foi escolhido o Craque da Galera, eleito por voto popular.

A seleção do Brasileirão é formada por Vanderlei (Santos), Fagner (Corinthians), Pedro Geromel (Grêmio), Balbuena (Corinthians) e Guilherme Arana (Corinthians); Arthur (Grêmio), Bruno Silva (Botafogo), Hernanes (São Paulo) e Thiago Neves (Cruzeiro); Jô (Corinthians) e Henrique Dourado (Fluminense).

Raphael Claus, por sua vez, foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão. Já na categoria “Não é só futebol”, a CBF premiou a torcida do Sport pela homenagem feita ao técnico Abel Braga no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, no primeiro jogo após a morte do filho do treinador.

O gol de falta de Hernanes sobre a Ponte Preta no returno foi escolhido o mais bonito e a defesa de Vanderlei em chute de Diego Souza, do Sport, a mais difícil.