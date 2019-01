Corinthians diz que novas regras da Conmebol ‘tratam fãs como um estorvo’

O Corinthians emitiu uma nota nesta sexta-feira, 11, para repudiar as novas regras divulgadas pela Conmebol que não vão permitir que os torcedores assistam aos jogos em pé nem levem bandeirões aos estádios. O texto é assinado pelo presidente Andrés Sanchez.

“O Time do Povo não pode aceitar o ônus imposto pelas medidas aos reais donos do espetáculo, os torcedores, que frequentemente pagam caro para ir a estádios desconfortáveis, com serviços de péssima qualidade, por imposição de burocratas do futebol latino-americano, que agem como se o fã fosse um estorvo e não a razão de ser do espetáculo”, comunicou o clube.

O novo regulamento de segurança aumentou de 18 para 21 o número de itens proibidos nos locais dos jogos. A Conmebol agora não permite a entrada de bandeiras e bandeirões com mais de 1,5 metro de comprimento e 1 metro de largura. Também vetou objetos pirotécnicos, como sinalizadores e fumaças utilizadas pelas torcidas. Ainda exige que todos os ingressos sejam vendidos na internet e os lugares sejam marcados e com assentos.

A Arena Corinthians tem setores sem assentos para que o torcedor possa assistir em pé às partidas. No texto, Andrés Sanchez defende a permanência desses espaços. “Não vamos aceitar extinguir os locais populares de nossa Arena, nela queremos não só bandeiras e bandeirões, mas também instrumentos musicais e fogos festivos. Se tratarmos o torcedor como animal, geraremos um selvagem; respeitando-o como cidadão, teremos um torcedor apaixonado”, finalizou o presidente do Corinthians.