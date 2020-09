Corinthians demite Tiago Nunes após derrota contra o Palmeiras

O Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes no início da noite desta sexta-feira, 11. O treinador, que assumiu a equipe no começo do ano, não aguentou mais uma derrota do Campeonato Brasileiro e foi desligado da função. O clube informou a demissão de Tiago Nunes em um anúncio em seu site oficial.

“A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas. O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, diz a nota.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro acontece já neste domingo, 13, contra o Flumiense, no Maracanã. O treinador da equipe sub-20 Dyego Coelho, ex-lateral-direito do Alvinegro, será o técnico interino para o duelo válido pela décima rodada.

O mal início no Brasileirão custou o emprego de Tiago Nunes. Em oito jogos, o Corinthians venceu apenas duas partidas, empatou três e perdeu outras três, inclusive o clássico no meio de semana contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, que foi o estopim para a demissão. O Timão é apenas o 13º colocado na competição.

Continua após a publicidade

Após nove rodadas disputadas, Tiago Nunes é o sétimo treinador demitido. Antes dele, caíram Roger Machado (Bahia), Eduardo Barroca (Coritiba), Ney Franco (Goiás), Daniel Paulista (Sport), Dorival Jr. (Athletico-PR) e Felipe Conceição (Red Bull Bragantino).