Corinthians decide rescindir contrato de Avelar após ato racista

O Corinthians decidiu rescindir o contrato do zagueiro Danilo Avelar, 32 anos, que usou um termo racista durante uma partida online de CS:GO (Counter Strike: Global Offensive), na madrugada desta quarta-feira, 23. Ele ofendeu a um dos adversários como “fih (filho) de rapariga preta”. Horas depois, pelas redes sociais, pediu desculpas admitindo ter “cometido um grave erro”.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo”, disse o clube.

“O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia”, completou.

Avelar tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2022 e ainda negocia de que forma será conduzida a rescisão. O jogador se recupera desde outubro de lesão ligamentar no joelho direito. Neste mês, o clube ainda terá que pagar 750.000 euros (4,4 milhões de reais) referente a última parcela de sua compra junto ao Torino.

Durante a tarde, a principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, se manifestou pedindo pela expulsão do jogador do quadro de funcionários do clube. “O time do povo, o time de todos. Não há paciência, e muito menos compreensão para qualquer ato de racismo. Os Gaviões da Fiel vêm, publicamente, pedir a expulsão imediata do jogador Danilo Avelar”, escreveu a organizada em suas redes sociais.

Antes, o defensor havia publicado uma carta explicado ter sido motivado por uma provocação de um estrangeiro durante a partida e que havia aprendido com o erro. “Antes de mais nada, quero admitir o meu erro. O que eu escrevi durante a partida não condiz com o que penso e o que vou ensinar a meu filho. Todos sabem que eu jogo CS:GO e, em uma das partidas, fui ofendido por um jogador estrangeiro na minha condição de brasileiro. Perdi a cabeça, mas, infelizmente piorei a situação: cometi o grave erro de escrever a um adversário uma frase de conotação racista”, afirmou Avelar.

“Gostaria de me desculpar com todos, sem exceção, mas sobretudo com a comunidade afrodescendente. De coração aberto, estou disposto a fazer desse erro um aprendizado honesto e integral. Este caso me abriu os olhos para este grave problema em nossa sociedade. A reflexão que fica é que devemos fazer mais para combater o racismo com vigor e urgência, sem brechas nem exceções”, acrescentou em outro trecho.

Avelar chegou ao clube como lateral esquerdo, mas, posteriormente, passou a atuar como zagueiro. Ele realizou 110 jogos pelo clube e marcou 12 gols.