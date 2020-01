Corinthians de Tiago Nunes estreia na Flórida Cup; como assistir

O Corinthians fará o primeiro jogo do ano nesta quarta-feira 15, pela Flórida Cup, torneio de pré-temporada disputado em Orlando, nos Estados Unidos. O time paulista, que terá a estreia do técnico Tiago Nunes entra em campo a partir das 20h (de Brasília) para enfrentar o New York City. A partida será transmitida no Brasil apenas na TV fechada, pelo canal SporTV.

Depois de passagem vitoriosa pelo Athletico Paranaense, Tiago Nunes estreia no Corinthians com a pressão de fazer o time jogar melhor ofensivamente, um dos grandes problemas do clube no ano passado. Para ajudar na criatividade do meio de campo e produtividade do ataque, a equipe paulista já poderá contar no jogo desta quarta com os novos reforços: o lateral Sidcley, o volante colombiano Cantillo, o meia-atacante Luan e o atacante Matheus Davó.

A estreia de Luan, destaque do Grêmio nas conquistas da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017, é bastante aguardada pelo torcedor do Corinthians. O jogador de 26 anos, porém, caiu de rendimento no ano passado, mas atrai boas expectativas para o clube paulista.

Tiago Nunes também terá à disposição alguns jogadores que voltaram de empréstimo, como o zagueiro Pedro Henrique e os volantes Richard e Camacho. Já Pedrinho, que assumirá a camisa 10 em 2020, é desfalque, pois está convocado para a seleção brasileira que disputará o pré-olímpico para Tóquio-2020.

Publicidade

O New York City não joga desde outubro, quando foi eliminado da MLS para o Toronto, por 2 a 1, na semifinal da conferência leste. A equipe de Nova Iorque, apesar da eliminação, conseguiu fazer sua melhor campanha no campeonato nacional.

Depois do jogo desta quarta, o Corinthians voltará a campo no sábado 18 para fechar sua participação na Florida Cup diante do Atlético Nacional, da Colômbia.