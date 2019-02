Corinthians contrata zagueiro Lucão, ex-jogador do São Paulo

Depois de voltar às atenções principalmente para o setor ofensivo no primeiro mês de temporada, a diretoria do Corinthians contratou nesta quinta-feira, 7, o zagueiro Lucão, ex-jogador do São Paulo. O contrato deve ter duração até o fim de 2020.

A assinatura do contrato deve acontecer nesta quinta-feira, quando Lucão será submetido a exames médicos. A contratação contou com a aprovação do treinador Fábio Carille. Revelado pelo São Paulo, Lucão estava emprestado ao Estoril, de Portugal, rebaixado para a segunda divisão nacional na última temporada. O zagueiro, mesmo com vínculo com o clube do Morumbi até julho, chega sem custos ao rival, que pagará apenas os salários e ficará com 60% de seus direitos econômicos. Os 40% restantes pertencem ao São Paulo.

Lucão, de 22 anos, subiu para o time principal do São Paulo em 2013. Começou a jogar com o time mais constantemente em 2014. No time, conviveu com falhas técnicas e derrotas que o fizeram ser negociado, por empréstimo, com o futebol português na temporada 2017/2018.

Jogou pelas seleções sub-15, sub-17, sub-20 e sub-23 do Brasil. Foi campeão Sul-Americano sub-15 em 2011, jogou o Mundial sub-17 em 2013 e oi vice-campeão mundial sub-20 em 2015. Pelo São Paulo, foram 85 jogos e dois gols marcados. Em Portugal, pelo Estoril, fez apenas oito jogos.