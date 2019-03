Corinthians contrata Régis. Santos traz o lateral esquerdo Felipe Jonatan

Corinthians e Santos anunciaram contratações no fim da tarde desta sexta-feira, 1. O time da capital anunciou o meia Régis, que estava no Bahia, enquanto a equipe do litoral trouxe o lateral esquerdo Felipe Jonatan, que era do Ceará.

A negociação do Corinthians com o Bahia correu pelos últimos dias. O jogador de 26 anos chega por empréstimo até o fim da temporada. Régis já fazia trabalhos físicos no clube. Ele foi um pedido do técnico Fábio Carille. Revelado pelo São Paulo, em 2013, também jogou pelo Palmeiras, em 2016.

O Corinthians chega a 12 reforços na temporada: além de Régis, chegaram o lateral-direito Michel Macedo, os zagueiros Manoel e Bruno Méndez, os volantes Richard e Júnior Urso, os meias Ramiro e Sornoza e os atacantes Mauro Boselli, Vagner Love, André Luis e Gustavo Mosquito.

Felipe Jonatan no Santos em definitivo

O Santos confirmou a contratação do lateral esquerdo Felipe Jonatan, que assinou contrato de cinco anos. O clube desembolsou 6 milhões de reais para ter o jogador, de 21 anos, formado nas divisões de base do Ceará. Em 2019, disputou quatro jogos pelo Ceará, até iniciar as negociações para se transferir ao Santos.

O Santos buscava jogadores para reforçar a lateral esquerda. O clube iniciou o ano com Orinho, mas seu desempenho não agradou. O técnico Jorge Sampaoli improvisou o atacante colombiano Copete na função. Além disso, o clube também negocia com Jorge, que pertence ao Monaco e está emprestado ao Porto.

Felipe Jonatan é o sexto reforço do Santos para a temporada 2019. Antes dele, chegaram o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Everson, do meia peruano Cueva, e o volante Jean Lucas.